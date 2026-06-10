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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Sell

08:01 Uhr
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
74,50 EUR -0,08 EUR -0,11%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um zwei bis drei Prozent und sieht weiter Risiken für die Markterwartungen. Er liegt laut eigenen Angaben um bis zu 8 Prozent unter dem Konsens. Auch die Bewertung stütze die Aktien des Baustoffkonzerns nicht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
73,52 €		 Abst. Kursziel*:
-4,79%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
74,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Sell UBS AG
29.05.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.05.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.04.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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