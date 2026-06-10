Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 36,9 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um zwei bis drei Prozent und sieht weiter Risiken für die Markterwartungen. Er liegt laut eigenen Angaben um bis zu 8 Prozent unter dem Konsens. Auch die Bewertung stütze die Aktien des Baustoffkonzerns nicht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
73,52 €
|Abst. Kursziel*:
-4,79%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
74,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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