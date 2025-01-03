Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 9,40 auf 10,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens sieht Santander in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken vom Mittwochabend als Profiteur des Wirtschaftswachstums in Spanien und Lateinamerika sowie vielversprechenden Kosteninitiativen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com