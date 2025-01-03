Santander Aktie
Marktkap. 129,17 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 9,40 auf 10,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens sieht Santander in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken vom Mittwochabend als Profiteur des Wirtschaftswachstums in Spanien und Lateinamerika sowie vielversprechenden Kosteninitiativen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
10,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,73 €
|Abst. Kursziel*:
19,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,99%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10:56
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets