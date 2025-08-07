Deutsche Bank AG

Santander Buy

11:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Gewinnwachstum der spanischen Banken hätten sich deren Aussichten verbessert, schrieb Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt gestiegenen Bewertungen der iberischen Geldhäuser dürfte aber auch der Spielraum für Fehler geringer werden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

