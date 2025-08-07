Santander Aktie
Marktkap. 113,13 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Gewinnwachstum der spanischen Banken hätten sich deren Aussichten verbessert, schrieb Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt gestiegenen Bewertungen der iberischen Geldhäuser dürfte aber auch der Spielraum für Fehler geringer werden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,87 €
|Abst. Kursziel*:
4,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,80%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|14.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.