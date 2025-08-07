DAX 24.129 -0,3%ESt50 5.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,5%Dow 44.258 +0,7%Nas 21.405 +0,8%Bitcoin 100.309 -0,3%Euro 1,1659 -0,1%Öl 67,03 +0,9%Gold 3.391 -0,2%
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
7,90 EUR +0,12 EUR +1,52 %
FSE
6,81 GBP +0,07 GBP +1,06 %
LSE
Marktkap. 113,13 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Deutsche Bank AG

Santander Buy

11:56 Uhr
Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Gewinnwachstum der spanischen Banken hätten sich deren Aussichten verbessert, schrieb Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt gestiegenen Bewertungen der iberischen Geldhäuser dürfte aber auch der Spielraum für Fehler geringer werden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

