FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius nach Quartalszahlen von 412 auf 315 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe "mit einer sehr starken Abkühlung bei den Neuaufträgen in seinem wichtigsten Segment BPS den Markt negativ überrascht", schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem habe die konkretisierte Jahresprognose für dieses Segment enttäuscht. Die Laborsparte habe sich hingegen erfreulich entwickelt. Den neuen fairen Wert für die Aktie begründete Kürten mit seinen gesenkten Gewinnschätzungen sowie dem höheren risikolosen Zinssatz./gl/he