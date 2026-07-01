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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

21:46 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,44 EUR -0,05 EUR -0,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal entsprächen ihren Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,47 €		 Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,82%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

21:46 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
21:36 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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