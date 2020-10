NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die vom US-Medizintechnik- und Pharmakonzern Abbott Laboratories vorgelegten Informationen zum Umsatz mit verschiedenen Corona-Tests. Für den Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers gäben die Daten einen guten Hinweis auf den möglichen Umfang eigener Geschäfte mit zugelassenen molekularen (Antigen-)Tests und Antikörpertests./la/tih