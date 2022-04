NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach einer Gewinnwarnung von Siemens Gamesa mit Auswirkungen auf Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Auswirkungen auf den Dax-Konzern Siemens, der noch 35 Prozent der Anteile an Siemens Energy halte, dürften nur sehr begrenzt sein, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/bek