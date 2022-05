NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die am 12. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften ein weiterer Beweis für die verbesserte Qualität und Krisenfestigkeit des Elektrotechnikkonzerns sein, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/la