Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

21:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 100 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen positiven Wendepunkt bei der Wafer-Nachfrage. Diese Annahme sei in der Telefonkonferenz untermauert worden. Das Management habe zwar zugeben, dass das Angebot die Nachfrage noch übersteige. Es sei aber signalisiert worden, dass sich dies bald ändern sollte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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