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Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

21:26 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
74,40 EUR 6,15 EUR 9,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 100 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen positiven Wendepunkt bei der Wafer-Nachfrage. Diese Annahme sei in der Telefonkonferenz untermauert worden. Das Management habe zwar zugeben, dass das Angebot die Nachfrage noch übersteige. Es sei aber signalisiert worden, dass sich dies bald ändern sollte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,75 €		 Abst. Kursziel*:
50,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,23%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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