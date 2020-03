FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 114 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das neuartige Coronavirus dämpfe die Reisebereitschaft erheblich und Flughäfen seien besonders stark davon betroffen, wo Sixt den Schwerpunkt des Geschäfts habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Einreisestopp für Europäer in die USA dürfte den Autovermieter belasten./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 12:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 13:35 / MEZ



