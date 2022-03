FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt angesichts der Aufnahme in den MDax auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 170 Euro belassen. Auch für den Autovermieter seien die operativen Risiken aufgrund des Ukraine-Krieges gestiegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Die direkten Effekte hält er aber für eher gering. Den Anteil des Russland-Geschäfts am Vorsteuergewinn schätzt er auf unter 2 Prozent./tih/eas