FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Stellantis nach Quartalszahlen von 20 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem noch jungen fusionierten Automobilhersteller sein ein guter Start gelungen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Europa habe das Unternehmen eine beachtliche Kehrtwende hingelegt./bek/ag