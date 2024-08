UBS AG

Stellantis Buy

11:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Stellantis 14,82 EUR 0,07 EUR 0,50% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Gewinnmargen der europäischen Autobauer hätten an mehreren Fronten unter Druck gestanden, was aber auch teils so erwartet gewesen sei, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Berichtsaison zum zweiten Quartal. Die Jahresziele manch eines Unternehmens seien noch nicht in trockenen Tüchern./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 15:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 15:41 / GMT

