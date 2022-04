Aktie in diesem Artikel Stellantis 13,40 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Stellantis 13,40 EUR -0,40% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Tom Narayan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) des Autobauers in diesem Jahr. Grund hierfür seien niedrigere Verkaufszahlen./bek/he