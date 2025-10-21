UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/gl

