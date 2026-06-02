Ströer Aktie
Marktkap. 2,14 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Sell
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
37,42 €
|Abst. Kursziel*:
-1,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,66%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|08:01
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research