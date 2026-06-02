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Symbol SOTDF

Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Sell

08:01 Uhr
Ströer SECo Sell
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
36,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Sell

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
37,42 €		 Abst. Kursziel*:
-1,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,66%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:01 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
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