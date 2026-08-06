Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

06.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein extrem starker Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr des Hightech-Unternehmens, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Auftragseingang um drei Viertel gestiegen, nicht zuletzt dank eines Großauftrags aus Taiwan./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE