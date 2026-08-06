SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein extrem starker Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr des Hightech-Unternehmens, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Vergleich zum Vorquartal sei der Auftragseingang um drei Viertel gestiegen, nicht zuletzt dank eines Großauftrags aus Taiwan./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,90 €
|Abst. Kursziel*:
43,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,77%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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