SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105,50 Euro belassen. Auch wenn die Konsensschätzungen für 2026 nur geringfügig angepasst werden dürften, so stütze der starke Auftragseingang zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und biete Raum für Aufwärtskorrekturen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,90 €
|Abst. Kursziel*:
39,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,63%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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