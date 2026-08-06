SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,5 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das zweite Quartal des Technologieunternehmens sei mit Blick auf die Auftragsentwicklung bombastisch gewesen, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erklärt dies mit vorgezogenen Kundenaufträgen und geht davon aus, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr unter diesem außergewöhnlich hohen Niveau bleiben wird./mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,90 €
|Abst. Kursziel*:
22,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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