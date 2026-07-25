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Symbol TMUS

UBS AG

T-Mobile US Buy

16:11 Uhr
T-Mobile US Buy
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
160,92 EUR 2,86 EUR 1,81%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 255 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Mobilfunkanbieter hätten das operative Ergebnis und die Netto-Neukundenzahlen die Markterwartungen übertroffen, schrieb John C. Hodulik in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zwei sei die Unternehmensprognose diesmal entgegen der bisherigen Praxis nicht nach oben korrigiert worden, dennoch sei die US-Tochter der Deutschen Telekom gut aufgestellt, um das Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich voranzutreiben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Buy

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 181,10		 Abst. Kursziel*:
29,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 182,12		 Abst. Kursziel aktuell:
29,04%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

16:11 T-Mobile US Buy UBS AG
11:16 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
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