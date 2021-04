Aktie in diesem Artikel Tesla 592,80 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Er sehe die Gewinnentwicklung des Elektroautobauers optimistischer als der Konsens, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 85 Cent. Der Fokus des Marktes liege wohl auf Aussagen zum Ausbau der Produktionskapazität, den diesjährigen Auslieferungszahlen und der Entwicklung der Bruttomarge./tih/edh