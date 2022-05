Aktie in diesem Artikel Tesla 703,60 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1125 US-Dollar belassen. Der Fokus beim Elektroautobauer liege derzeit auf den neuen Produktionsstandorten in Shanghai und Austin sowie bei Berlin, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Besuch am Standort Fremont habe ihm derweil die dortigen, kontinuierlichen Verbesserungen in der Fertigung wieder in Erinnerung gerufen. Der langfristige Anlagehintergrund der Aktie bleibe intakt und der jüngste Kursrückgang biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/he