Aktie in diesem Artikel Tesla 753,80 EUR

3,15% Charts

News

Analysen

Tesla 753,80 EUR 3,15% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe sein schwieriges Quartal hinter sich gebracht, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun winkten den Amerikanern wieder höhere Absatzvolumina und steigende Margen./edh/nas