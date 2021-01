Aktie in diesem Artikel Tesla 719,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Tesla von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 339 auf 700 US-Dollar angehoben. Er habe unterschätzt, wie sehr die jüngste Kursrally es dem Elektroautobauer erleichtere, zu günstigen Konditionen frisches Kapital einzusammeln, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem könne Tesla nun leichter sein Wachstum finanzieren und die Kapazitäten ausbauen./la/he