TotalEnergies Aktie
Marktkap. 158,55 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Vorab-Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der französische Ölkonzern dürfte durchwachsen, aber insgesamt wie erwartet abgeschnitten haben, schrieb Mark Wilson am Donnerstag mit Blick auf den Quartalsbericht am 23. Juli./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,05 €
|Abst. Kursziel*:
34,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,63%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|TotalEnergies Outperform
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|03.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
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|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
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|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|TotalEnergies Outperform
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|TotalEnergies Overweight
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|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.