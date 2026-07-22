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Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

09:51 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
81,91 €		 Abst. Kursziel*:
13,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
79,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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