JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

11:41 Uhr

Unilever plc

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. An den Prognosen für 2026 habe sich jedoch kaum etwas geändert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

