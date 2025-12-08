Unilever Aktie
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. An den Prognosen für 2026 habe sich jedoch kaum etwas geändert./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
