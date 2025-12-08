DAX 24.814 -0,2%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,81 +0,4%Gold 4.950 +0,6%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

11:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. An den Prognosen für 2026 habe sich jedoch kaum etwas geändert./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

