ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Telekom- und Internetkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal in moderatem Maße übertroffen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Trend sei stark./tih/mis