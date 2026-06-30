DAX 25.040 +0,2%ESt50 6.283 -0,7%MSCI World 4.813 +0,0%Top 10 Crypto 7,7725 +0,8%Nas 26.040 -0,7%Bitcoin 53.045 +0,6%Euro 1,1389 +0,1%Öl 70,97 -0,3%Gold 4.074 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tritt wohl auf der Stell -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI? -- Micron im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert Bayer-Aktie gefragt: Operatives US-Glyphosatgeschäft wird in eigenes Unternehmen ausgegliedert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,84 EUR -0,09 EUR -0,36 %
STU
24,85 EUR -0,16 EUR -0,64 %
HAML
finanzen.net zero
Vestas Wind Systems A-S jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 24,11 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
24,84 EUR -0,09 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Windturbinenherstellers dürften eine gute Auftragsentwicklung bei landgestützten Anlagen sowie eine weiter starke Projektabwicklung insbesondere im Offshore-Bereich belegen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Dies sollte das Vertrauen in das Margenwachstumspotenzial der kommenden Jahre sowie die anhaltende Erholung im Dienstleistungsgeschäft stärken. Weitere Auftragserfolge und mehr Klarheit hinsichtlich der Entwicklung in den USA, die er für das zweite Halbjahr erwarte, blieben ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie. Ferhani schraubte seine Prognosen für 2028 nach oben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
215,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,81 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse. Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse.
finanzen.net Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie angepasst
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
dpa-afx Vestas-Aktie springt an: JPMorgan setzt auf positive Überraschung
TraderFox Stocks in Action: Süss Microtec, Vestas, Fresenius Medical Care, Aixtron, Evonik
TraderFox Vestas Wind: Laut JPMorgan ist eine Prognoseanhebung in der Verlosung - Aktie wandert auf Positive Catalyst Watch!
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx Vestas-Aktie unbeeindruckt: Erwartungen übertroffen
dpa-afx Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen - Aktie dennoch fester
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
Vestas Wind Systems A-S zu myNews hinzufügen