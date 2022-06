Aktie in diesem Artikel VINCI 84,83 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das Verkehrsvolumen auf den Mautstraßen des französischen Bau- und Dienstleistungskonzerns habe sich im Mai deutlich erholt, und auch die Lage an den Vinci-Flughäfen habe sich verbessert, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/ag