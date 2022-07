Aktie in diesem Artikel VINCI 93,13 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern habe ein starkes Halbjahr gemeldet und mit seinem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/ajx