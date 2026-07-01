Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers sei klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der weitere Ausblick auf die einzelnen Absatzregionen sei stabil bis besser./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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