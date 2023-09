Baader Bank

WACKER CHEMIE Buy

18:36 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Event habe gezeigt, dass die Nachfrage beim Chemiekonzern im drittel Quartal wie erwartet schwach sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das mittelfristige Aufwärtspotenzial könnte jedoch signifikant sein. Finanzchef Tobias Ohler habe unter anderem über Polysilizium als Umsatztreiber gesprochen./niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 17:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: WACKER Chemie