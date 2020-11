FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wacker Chemie mit Blick auf den anstehenden Verkauf der Siltronic-Beteiligung von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Aus den von GlobalWafers gebotenen 125 Euro je Siltronic-Aktie ergebe sich für Wacker ein attraktiver Verkaufspreis vor Steuern von knapp 1,2 Milliarden Euro, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er liege auch deutlich über dem Buchwert in der Wacker-Bilanz. Diermeier erhöhte zudem mit Blick auf positive Studienergebnisse zu Corona-Impfstoffen und die daraus resultierenden Konjunkturchancen seine Ergebnisprognosen (EPS)./gl/ajx