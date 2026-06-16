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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

10:11 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
96,70 EUR 0,15 EUR 0,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die kurzfristigen Lieferkettenunterbrechungen wegen des Iran-Kriegs hätten die Preise gestützt und Vorzieheffekte gebracht, doch die Nachfrage schwäche sich ab und Risiken für das zweite Halbjahr nähmen zu, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
96,55 €		 Abst. Kursziel*:
-3,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
96,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,83%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:11 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.05.26 WACKER CHEMIE Neutral UBS AG
22.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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