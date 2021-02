FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 152 auf 126 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler ging in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken ersten Halbjahr 2021 des Polysilizium-, Silikon- und Polymer-Produzenten aus. Dennoch können die gestiegenen Rohstoffkosten vermutlich nicht voll an die Kunden weitergereicht werden./la/he