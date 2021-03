LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie mit "Overweight" und einem Kursziel von 131 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sowohl für den Ausblick des Chemiekonzerns als auch für die Marktschätzungen gebe es reichlich Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit seiner längerfristigen Haltung zum Wachstumspotenzial sei der Markt ferner zu zurückhaltend. Das von den Investoren bislang nicht beachtete Segment Biosolutions gewinne an Bedeutung./bek/ajx