HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zur Rose angesichts beschlossener Finanzierungsmaßnahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 149 Franken belassen. Neben der Verzögerung bei der Einführung des E-Rezepts in Deutschland sei der Aktienkurs zuletzt auch von der unsicheren Liquiditätslage belastet worden, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern gebe es mit den neuesten Nachrichten endlich mehr Klarheit über die finanzielle Situation. Die Online-Apotheke könne sich nun wieder ihrem Effizienzsteigerungsprogramm widmen./tih/mis