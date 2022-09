LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zur Rose vor Aussagen der Online-Apotheke zum dritten Quartal von 61 auf 48 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Schweizer dürften über eine weiter gute heimische Geschäftsdynamik, aber anhaltend schwache Umsatztrends in Deutschland berichten, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatzschätzungen geringfügig auch wegen Währungseffekten. Zum neuen Kursziel verwies er auf die gestiegene Aktienzahl und die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC)./gl/tih