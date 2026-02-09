DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,0%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Cancom: Flucht vor den Zahlen? Cancom: Flucht vor den Zahlen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Einkaufsliste"

SAP-Aktie: Berenberg sieht KI-Sorgen als Chance - Kursziel bestätigt

10.02.26 08:47 Uhr
SAP-Aktie im Fokus: Warum die KI-Angst laut Experten völlig übertrieben ist | finanzen.net

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing sieht im "wahllosen Abverkauf" der Softwarebranche eine Kaufchance und bestätigt das Kursziel für die SAP-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
175,86 EUR -0,40 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse.

Wer­bung

KI als "existenzielles Risiko" oder Bewertungschance?

KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind ATOSS Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus.

Wie sich die SAP-Aktie am Dienstag schlägt

Am Dienstag zeigt sich die SAP-Aktie im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,54 Prozent niedriger bei 175,56 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen