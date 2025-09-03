DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.450 +0,1%Nas21.787 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,07 +0,6%Gold3.633 +1,3%
"Neue Herausforderungen"

Brenntag-Aktie: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen

08.09.25 20:38 Uhr
Brenntag-Aktie: Brenntag meldet Abgang im Vorstand - Ewout van Jarwaarde geht | finanzen.net

Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde.

Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.

DOW JONES

