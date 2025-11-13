adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 165,95 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 165,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 166,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.478 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 37,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,01 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,63 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie wieder erholt: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose