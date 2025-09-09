Adidas und Audi vereinbaren mehrjährige Zusammenarbeit bei Formel 1

DOW JONES--Adidas hat mit Audis künftigem Formel-1-Team eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, bei der Adidas offizieller Teampartner wird. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen zusammen eine Kollektion für "Fahrer, Mechaniker und das gesamte Team" entwickeln. Außerdem soll eine "umfassende Fankollektion" für Bekleidung, Schuhe und Accessoires auf den Markt gebracht werden. Die Adidas x Audi F1 Kollektion erscheine bereits im Februar, also noch vor dem Audi-Debüt in der Formel Eins, teilte Adidas mit.

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung