Adidas und Audi vereinbaren mehrjährige Zusammenarbeit bei Formel 1
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Adidas hat mit Audis künftigem Formel-1-Team eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, bei der Adidas offizieller Teampartner wird. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen zusammen eine Kollektion für "Fahrer, Mechaniker und das gesamte Team" entwickeln. Außerdem soll eine "umfassende Fankollektion" für Bekleidung, Schuhe und Accessoires auf den Markt gebracht werden. Die Adidas x Audi F1 Kollektion erscheine bereits im Februar, also noch vor dem Audi-Debüt in der Formel Eins, teilte Adidas mit.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2025 06:06 ET (10:06 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen