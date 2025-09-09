DAX23.766 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,70 +2,1%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.918 +0,6%Euro1,1709 ±-0,0%Öl66,74 +0,3%Gold3.654 +0,8%
Adidas und Audi vereinbaren mehrjährige Zusammenarbeit bei Formel 1

10.09.25 12:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,20 EUR -1,15 EUR -0,64%
Volkswagen (VW) St.
104,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
DOW JONES--Adidas hat mit Audis künftigem Formel-1-Team eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart, bei der Adidas offizieller Teampartner wird. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wollen beide Unternehmen zusammen eine Kollektion für "Fahrer, Mechaniker und das gesamte Team" entwickeln. Außerdem soll eine "umfassende Fankollektion" für Bekleidung, Schuhe und Accessoires auf den Markt gebracht werden. Die Adidas x Audi F1 Kollektion erscheine bereits im Februar, also noch vor dem Audi-Debüt in der Formel Eins, teilte Adidas mit.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 06:06 ET (10:06 GMT)

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

