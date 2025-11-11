Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 211,50 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 211,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 212,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 211,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.501 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 2,47 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR. Mit Abgaben von 38,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 232,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,83 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,69 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

