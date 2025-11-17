AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 17,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 17,40 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,14 EUR. Bei 18,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 394.617 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 20,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,44 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,168 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 119,56 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,669 EUR je Aktie belaufen.

