AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 18,15 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 18,15 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 18,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.843 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,14 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,669 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

