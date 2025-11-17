DAX23.728 -0,6%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.083 +0,1%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag im Minusbereich

17.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 17,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,42 EUR -0,49 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 17,45 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 17,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,00 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.824 Stück gehandelt.

Bei 20,14 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,14 EUR.

Am 30.10.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen