AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 17,45 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 17,45 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 17,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,00 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.824 Stück gehandelt.

Bei 20,14 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,14 EUR.

Am 30.10.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,669 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

AIXTRON-Aktie auf Jahreshoch - Bofa befeuert KI-Hoffnungen

AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel