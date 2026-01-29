DAX24.516 +0,9%Est505.938 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -2,8%Nas23.464 -0,9%Bitcoin69.583 -1,5%Euro1,1878 -0,8%Öl70,77 -0,1%Gold4.910 -8,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Apple fallen trotz Rekordquartal - Probleme mit Chip-Engpässen

30.01.26 17:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
214,25 EUR -2,25 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eigentlich starke Quartalszahlen von Apple haben am Freitag das Stimmungsbild der Anleger nicht positiv beeinflusst. Gedämpft wurde die Risikofreude davon, dass der iPhone-Hersteller nach einem Rekordquartal mit Chip-Engpässen und steigenden Komponentenkosten kämpft. Nach einem Spitzen-Abschlag von 2,4 Prozent wurden die Aktien zuletzt noch ein Prozent tiefer zu etwa 255 US-Dollar gehandelt. Sie belasteten damit die fallenden Leitindizes Dow Jones Industrial und NASDAQ 100.

Wer­bung

Apple berichtete von einem überraschend starken Quartal für seine iPhones. Die "atemberaubende" Nachfrage nach Geräten der neuen Modellreihe habe die eigenen Erwartungen übertroffen, sodass man das Jahr mit nur noch geringen Lagerbeständen beendet habe, sagte Konzernchef Tim Cook. Damit hatte er einen Wermutstropfen zu bieten. Bei den Fertigern gebe es "weniger Flexibilität" als sonst für zusätzliche Aufträge, stellte er fest. Außerdem hieß es, dass steigende Kosten für Komponenten die Gewinnmargen zu schmälern drohten.

Edison Lee vom Analysehaus Jefferies sagte, mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und mit dem Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe Apple die Erwartungen übertroffen. Dies sei aber im Aktienkurs mehr oder weniger eingepreist. Seit April 2025 hatten die Aktien einen guten Lauf hinter sich, der Anfang Dezember bei 288 US-Dollar seine rekordhohe Spitze fand. Seitdem haben die Aktien bei den Anlegern wieder einen schwereren Stand - ein kurzes Aufbäumen bis Dienstag bekommt neuerdings wieder einen Rücksetzer.

Tim Long vom Analysehaus Barclays setzte nach den Neuigkeiten ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit des Aufschwungs bei dem iPhone-Hersteller, der als einst teuerstes Börsenunternehmen mittlerweile von NVIDIA und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) überholt wurde. Er verwies vor allem auf die zuletzt hohe Nachfrage in China und geht nicht davon aus, dass diese nachhaltig ist./tih/niw/he

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
16:11Apple UnderweightBarclays Capital
13:51Apple HoldJefferies & Company Inc.
10:16Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Apple NeutralUBS AG
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:16Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13:51Apple HoldJefferies & Company Inc.
08:01Apple NeutralUBS AG
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16:11Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen