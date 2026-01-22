DAX24.901 +0,2%Est505.947 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.986 -0,1%Euro1,1736 -0,2%Öl65,13 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck

23.01.26 12:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,52 EUR 0,07 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet deutlicher Rückgang des operativen Gewinns im vergangenen Jahr hat die Aktien von BASF am Freitag belastet. Sie fielen gegen Mittag um 1,6 Prozent auf 45,76 Euro und beendeten damit ihre jüngste Erholung. Am Vortag waren die Papiere des Chemiekonzerns noch auf 46,71 Euro und damit den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. Das Chartbild bleibt indes weiterhin positiv und im noch jungen Jahr steht ein Kursplus von rund 3 Prozent zu Buche.

Wer­bung

Analyst Peter Spengler von der DZ Bank sprach von einer Ernüchterung zum Jahresstart. BASF habe erneut enttäuscht. Bereits tags zuvor hatte der im DAX notierte Konzern nach Börsenschluss Eckdaten für 2025 vorgelegt. Der operative Gewinn ging demnach stärker zurück als BASF selbst und der Markt erwartet hatten. Niedrigere Verkaufspreise und Währungseffekte wirkten sich negativ aus. Der Umsatz ging ebenfalls zurück, lag aber im Rahmen der Erwartungen.

Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan rechnet nun mit deutlich sinkenden Analystenschätzungen. Struktureller sowie zyklischer Gegenwind lasse die hohe Bewertung der BASF-Aktie anfällig erscheinen. Allgemein sei das schwache vierte Quartal des Chemiekonzerns kein gutes Signal für die gesamte Branche. Es bleibe allerdings unklar, wo genau der Schuh drückt, da BASF die vorläufigen Zahlen nicht auf einzelne Geschäftsteile heruntergebrochen habe, so Udeshi.

Aus Sicht von UBS-Experte Geoff Haire ist immerhin der freie Barmittelzufluss von BASF besser ausgefallen als gedacht. Laut Metzler-Analyst Thomas Schulte-Vorwick hilft das bei der Entschuldung und untermauert weitere Dividendenausschüttungen sowie Aktienrückkäufe. Katie Richards von der britischen Investmentbank Barclays bewertete die Kassenlage mit Blick auf die Kosten für die Restrukturierung des Chemiekonzerns jedoch als nicht mehr ganz so beeindruckend.

Wer­bung

Dass BASF die Investitionen zurückgefahren habe, sei hingegen eindeutig positiv, ergänzte Richards. Außerdem erwartet die Analystin im ersten Halbjahr 2026 weitere Unterstützung durch Wintershall Dea. Die Beteiligung am Ölkonzern hatte den Eckdaten zufolge einen deutlich höheren Beitrag zum Ergebnis von BASF geleistet als im Vorjahr.

Citigroup-Fachmann Sebastian Satz baut derweil auf die milliardenschweren Investitionen der Bundesregierung in Infrastruktur und Rüstung. Dieser Stimulus werde die Chemie-Nachfrage im zweiten Halbjahr ankurbeln. Deswegen sei der Konsens für das Gesamtjahr noch immer erreichbar, obwohl BASF bereits ein schwaches erstes Quartal in Aussicht gestellt habe. Es brauche allerdings zeitnah höhere Absatzmengen.

Obwohl der Chemiekonzern ebenso wie die gesamte Branche weiter in der Schwebe sei, bleibe BASF doch sein Favorit im Sektor, schrieb Christian Faitz von der Investmentbank Kepler Cheuvreux. Jede Form anziehender Nachfrage dürfte die Profitabilität künftig signifikant erhöhen. Das Management habe all jene Dinge im Griff, die der Konzern tatsächlich kontrollieren könne./niw/men/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
12:46BASF HaltenDZ BANK
10:11BASF HoldJefferies & Company Inc.
10:06BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:21BASF Equal WeightBarclays Capital
08:01BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
13.01.2026BASF OutperformBernstein Research
08.01.2026BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:46BASF HaltenDZ BANK
10:11BASF HoldJefferies & Company Inc.
08:21BASF Equal WeightBarclays Capital
08:01BASF NeutralUBS AG
16.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:06BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen