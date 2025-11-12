DAX24.348 +1,1%Est505.789 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,70 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

AKTIE IM FOKUS: Infineon-Aktie nach KI-Signalen auf Hoch seit August

12.11.25 11:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,95 EUR 3,07 EUR 9,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
4,1744 CHF 0,1018 CHF 2,50%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
4,5141 EUR 0,1227 EUR 2,79%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
3,9789 GBP 0,1110 GBP 2,87%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
808,7831 JPY 24,6535 JPY 3,14%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
5,2228 USD 0,1347 USD 2,65%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,1915 NEO -0,0051 NEO -2,58%
Charts|News

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Infineon-Aktie nach KI-Signalen auf Hoch seit August

Wer­bung

Positive Signale für das Geschäft mit KI-Rechenzentren haben den Handel mit Aktien von Infineon am Mittwoch geprägt. Die Papiere des Chipherstellers kletterten mit 36,14 Euro auf einen Höchststand seit August und ließen damit eine zweimonatige Konsolidierung hinter sich. Mit 6,7 Prozent Kursplus sind sie wieder klar auf Kurs Richtung Sommerhoch bei 38,715 Euro.

Konzernchef Jochen Hanebeck verspricht sich im gerade angelaufenen Geschäftsjahr viel von hohen Investitionen in KI-Rechenzentren. Denn damit dürfte die Nachfrage nach den Stromversorgungslösungen der Bayern deutlich anziehen. Hanebeck erwartet im neuen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz in diesem Bereich und damit mehr als zunächst vorgesehen. Zuletzt war Infineon von einer Milliarde ausgegangen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der für Infineon adressierbare Markt eine Größe von 8 bis 12 Milliarden Euro erreichen.

Analyst Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF nannte diese Signale "extrem positiv". Darauf baut er auch seine unveränderte "Outperform"-Einstufung der Aktien. Bisher liefen sie dem alleine vom KI-Thema getriebenen Branchenindex Sox klar hinterher, obwohl dieser Bereich auch bei Infineon immer stärker an Bedeutung gewinne, so Houri.

Wer­bung

Bis Dienstag hatten Infineon 2025 rund 8 Prozent gewonnen, der Sox aber 43 Prozent, rechnete der Experte vor. Dabei sei Infineon in der Lage, strukturell höheres Wachstum zu erzielen als die Konkurrenz. Sein Kursziel liegt mit 43 Euro fast am Zwanzig-Jahreshoch aus dem Herbst 2021./ag/ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
10:26Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:26Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen